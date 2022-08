fisco24_info : Giappone: piogge torrenziali, evacuate oltre 100mila persone: Almeno due dispersi nella prefettura di Yamagata - telodogratis : Giappone: piogge torrenziali, evacuate oltre 100mila persone - Massimiliana21 : RT @RaiNews: Il Giappone travolto dalle piogge torrenziali, il video. - RaiNews : Il Giappone travolto dalle piogge torrenziali, il video. - ticinonews : Piogge torrenziali: massima allerta in Giappone -

Agenzia ANSA

torrenziali in ampie aree delcentrale, con ordini di evacuazione per oltre 100mila residenti, almeno due persone disperse e interruzioni dell'energia elettrica e degli ...torrenziali in ampie aree delcentrale, con ordini di evacuazione per oltre 100mila residenti, almeno due persone disperse e interruzioni dell'energia elettrica e degli ... Giappone: piogge torrenziali, evacuate oltre 100mila persone Piogge torrenziali in ampie aree del Giappone centrale, con ordini di evacuazione per oltre 100mila residenti, almeno due persone disperse e interruzioni dell'energia elettrica e degli approvvigioname ...Forte maltempo nelle regioni nord-orientali e centrali nelle ultime ore. Le autorità locali delle prefetture di Yamagata e Niigata che hanno esortato i residenti a cercare riparo ...