Firenze, in bici con hashish e cocaina sotto al sellino: 29enne arrestato dopo aver tentato la fuga (Di giovedì 4 agosto 2022) Si aggirava per il centro di Firenze in bicicletta, ma sotto al sellino nascondeva hashish e cocaina . Ma il suo girovagare nella notte ha insospettito i carabinieri che hanno arrestato in flagranza ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 agosto 2022) Si aggirava per il centro diincletta, maalnascondeva. Ma il suo girovagare nella notte ha insospettito i carabinieri che hannoin flagranza ...

Vale18556768 : @Ricciolina16 @AT_Informa La colpa è la nostra....viva la bici per firenze - ElisaVignaroli : RT @rep_firenze: Firenze, ragazza aggredita a Ponte Vecchio: 'Picchiata con una lastra di metallo. Ero in bici, mi hanno circondata” [aggio… - armani_silvia : RT @FabrizioBimbo: Al via il 2/o “Italian Coffee Tour” Da Firenze a Napoli in bici, passando per Roma, l’impresa di Francesco Sanapo per f… - Donati7Nicola : RT @rep_firenze: Firenze, ragazza aggredita a Ponte Vecchio: 'Picchiata con una lastra di metallo. Ero in bici, mi hanno circondata” [aggio… - rep_firenze : Firenze, ragazza aggredita a Ponte Vecchio: 'Picchiata con una lastra di metallo. Ero in bici, mi hanno circondata”… -