Fiorello su Rai1: pronto al ritorno in tv. Svelato il programma che farà (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo anni di assenza dal piccolo schermo (esclusa la co-conduzione del Festival di Sanremo), Fiorello torna in tv su Rai1. L'annuncio metterà in fibrillazione i sostenitori dello showman, pronto a dare di nuovo battaglia in termini di ascolti tv. Il palinsesto autunnale 2022 di Rai1 è stato già annunciato, ma a Viale Mazzini ci sarebbero delle trattative ancora top secret. Sul settimanale Oggi, il giornalista Alberto Dandolo nella sua rubrica ha fatto sapere che Rai starebbe corteggiando da mesi il siciliano e la trattativa starebbe procedendo in gran segreto. Tutto dovrebbe essere definito dopo l'estate. Ma che tipo di show sarà? Non si tratterebbe del classico one man show, ma di un format inedito: "Rosario vuole sperimentare nuove fasce orarie e rivolgersi a un pubblico diverso rispetto a quello tradizionale ...

