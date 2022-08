Dl Aiuti, uno sguardo all’industria culturale e creativa (Di giovedì 4 agosto 2022) Nonostante la grande rilevanza che nel Dl Aiuti viene garantita alla dimensione energetica del nostro Paese, il testo prevede misure che si estendono a gran parte dei nostri settori produttivi. Tra tali misure, alcune possono avere anche un impatto diretto sul comparto delle Industrie Culturali e Creative, sebbene alle ICC non venga associato uno specifico “pacchetto”, e sebbene il riferimento diretto a tale comparto produttivo sia rinvenibile esclusivamente all’articolo 23, recante Misure Urgenti a sostegno delle sale cinematografiche e del settore audiovisivo. È però utile ribadire, e mai come in questo settore è necessario, che a prescindere dall’oggetto della loro attività, le imprese culturali e creative sono, appunto, in primo luogo “imprese”. In quanto tali, dunque, anche le imprese del comparto culturale e creativo potranno beneficiare di ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 agosto 2022) Nonostante la grande rilevanza che nel Dlviene garantita alla dimensione energetica del nostro Paese, il testo prevede misure che si estendono a gran parte dei nostri settori produttivi. Tra tali misure, alcune possono avere anche un impatto diretto sul comparto delle Industrie Culturali e Creative, sebbene alle ICC non venga associato uno specifico “pacchetto”, e sebbene il riferimento diretto a tale comparto produttivo sia rinvenibile esclusivamente all’articolo 23, recante Misure Urgenti a sostegno delle sale cinematografiche e del settore audiovisivo. È però utile ribadire, e mai come in questo settore è necessario, che a prescindere dall’oggetto della loro attività, le imprese culturali e creative sono, appunto, in primo luogo “imprese”. In quanto tali, dunque, anche le imprese del compartoe creativo potranno beneficiare di ...

