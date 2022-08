De Paola: “Mertens? Se l’avesse voluto davvero sarebbe restato a Napoli” (Di giovedì 4 agosto 2022) De Paola commenta l’addio al Napoli di Dries Mertens Paolo De Paola, ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, ha parlato a Radio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 4 agosto 2022) Decommenta l’addio aldi DriesPaolo De, ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, ha parlato a Radio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

infoitsport : De Paola contro Mertens: 'Parole non naturali! Se davvero voleva, sarebbe rimasto' - tuttonapoli : De Paola critica Mertens: “Parole non naturali. Se avesse voluto, sarebbe rimasto” - napolipiucom : De Paola contro Mertens: 'Parole innaturali, perché non è restato al Napoli?' #calciomercatonapoli #Mertens… - infoitsport : De Paola contro il video di Mertens: 'Parole innaturali - sscalcionapoli1 : De Paola: “Mertens avrebbe potuto fare ancora comodo al Napoli, ma la squadra c’è” -