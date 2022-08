“De Laurentiis razzista”, quando la comunicazione fa difetto (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sarà che il mancato rinnovo di Koulibaly non gli sia andato ancora giù, ma Aurelio De Laurentiis ancora una volta ha fatto rumore con le sue dichiarazioni. L‘espressa volontà di non ingaggiare più calciatori africani ha fatto il giro del mondo rimbalzando sugli smartphone dei diretti interessati, le pagine social del club sono state bombardate da commenti di tifosi e appassionati che etichettano la società come ‘razzista’. Insomma, un pastrocchio comunicativo non nuovo per il presidente, già incappato in fastidiosi cortocircuiti in passato. “Basta giocatori africani. O rinunciano a giocare la Coppa d’Africa quando vengono da noi o non li prenderò più. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri”, aveva detto letteralmente il numero uno azzurro. Un pensiero su cui è stato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sarà che il mancato rinnovo di Koulibaly non gli sia andato ancora giù, ma Aurelio Deancora una volta ha fatto rumore con le sue dichiarazioni. L‘espressa volontà di non ingaggiare più calciatori africani ha fatto il giro del mondo rimbalzando sugli smartphone dei diretti interessati, le pagine social del club sono state bombardate da commenti di tifosi e appassionati che etichettano la società come ‘’. Insomma, un pastrocchio comunicativo non nuovo per il presidente, già incappato in fastidiosi cortocircuiti in passato. “Basta giocatori africani. O rinunciano a giocare la Coppa d’Africavengono da noi o non li prenderò più. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri”, aveva detto letteralmente il numero uno azzurro. Un pensiero su cui è stato ...

