Curva Sud, la Giunta adotta l’ultima variante. Lavori finiti entro ottobre 2024 (Di giovedì 4 agosto 2022) Gewiss Stadium Saranno realizzati una pista ciclabile, nuovi spazi verdi, rotatorie, una piazza per il Lazzaretto: cantieri da giugno 2023. Ecco i dettagli e le immagini del progetto. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 4 agosto 2022) Gewiss Stadium Saranno realizzati una pista ciclabile, nuovi spazi verdi, rotatorie, una piazza per il Lazzaretto: cantieri da giugno 2023. Ecco i dettagli e le immagini del progetto.

SergioSierra67 : RT @SergioSierra67: Curva Sud Milano . Stazione Centrale in partenza per Reggio Emilia per Sassuolo Milan ??? ??????? #SassuoloMilan #Campionid… - Alessan96346365 : Ve prego non parlate dei laziali che me fate innervosì. Noi tifamo l'AS Roma e non abbiamo bisogno di confrontarci… - juveshah : Noi Siamo La Curva Sud ???? .. ULTRAS LIBERI !!! - Gab78asr : @rickyfaty @aleoricchio Ricky ti aspettiamo in curva sud, sei mio ospite quando vuoi, buon compleanno ?? ???? - Ayrton1900 : @stacce2021 @gloquenzi @amnesty Loquenzi è diventato ormai un tifoso di curva sud... -