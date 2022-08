Curva sud del Gewiss Stadium, la Giunta adotta l’ultima variante (Di giovedì 4 agosto 2022) La Giunta del Comune di Bergamo ha adottato l’ultima variante al progetto dello stadio di Bergamo, dando il via libera all’ultima parte dell’intervento di riqualificazione del Gewiss Stadium, con un cantiere previsto per l’inizio di giugno del prossimo anno. Per realizzare il parcheggio interrato, la Curva sud e sistemare gli spazi esterni alla struttura sportiva sarà necessario oltre un anno di lavori: al termine, non solo lo stadio sarà moderno e con una capienza superiore ai 24mila spettatori, ma anche l’area che dal Lazzaretto abbraccia lo stadio fino a viale Giulio Cesare avrà cambiato completamente volto, dando concreta attuazione a un piano di rivalutazione di tutti gli spazi esterni lo stadio. Via le cancellate intorno al piazzale del mercato ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 agosto 2022) Ladel Comune di Bergamo hatoal progetto dello stadio di Bergamo, dando il via libera alparte dell’intervento di riqualificazione del, con un cantiere previsto per l’inizio di giugno del prossimo anno. Per realizzare il parcheggio interrato, lasud e sistemare gli spazi esterni alla struttura sportiva sarà necessario oltre un anno di lavori: al termine, non solo lo stadio sarà moderno e con una capienza superiore ai 24mila spettatori, ma anche l’area che dal Lazzaretto abbraccia lo stadio fino a viale Giulio Cesare avrà cambiato completamente volto, dando concreta attuazione a un piano di rivalutazione di tutti gli spazi esterni lo stadio. Via le cancellate intorno al piazzale del mercato ...

