Cosa sta per accadere alla stringente regola di YouTube sul copyright musicale (Di giovedì 4 agosto 2022) Gli stringenti paletti delle regole sul copyright su YouTube potrebbero ben presto cadere. O almeno essere allentati per i creatore che lavorano e guadagnano attraverso la pubblicazione di contenuti sul famoso social network dei video. Per il momento, infatti, è in fase di test la possibilità di concedere la possibilità di utilizzare musica – quella protetta dal diritto d’autore – all’interno dei propri filmati. LEGGI ANCHE > Red Ronnie dice su YouTube che un distributore di benzina lo vuole tracciare L’anticipazione di quel che potrebbe avvenire fin dai prossimi giorni è arrivata attraverso un video pubblicato dal canale YouTube “Creator Insider“, un canale che pubblica costanti aggiornamenti che arrivano direttamente dal team tecnico di “YouTube Creator“. Nel filmato si spiega come il tema del ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 4 agosto 2022) Gli stringenti paletti delle regole sulsupotrebbero ben presto cadere. O almeno essere allentati per i creatore che lavorano e guadagnano attraverso la pubblicazione di contenuti sul famoso social network dei video. Per il momento, infatti, è in fase di test la possibilità di concedere la possibilità di utilizzare musica – quella protetta dal diritto d’autore – all’interno dei propri filmati. LEGGI ANCHE > Red Ronnie dice suche un distributore di benzina lo vuole tracciare L’anticipazione di quel che potrebbe avvenire fin dai prossimi giorni è arrivata attraverso un video pubblicato dal canale“Creator Insider“, un canale che pubblica costanti aggiornamenti che arrivano direttamente dal team tecnico di “Creator“. Nel filmato si spiega come il tema del ...

