Carfagna come Alice nel paese delle meraviglie: l'accordo di Azione col Pd non è un tradimento… (Di giovedì 4 agosto 2022) "Fa strano sentirmi dire 'voi di Azione', mi ci devo abituare". Mara Carfagna, intervistata a Sky Tg24, prova a fare Alice nel paese delle meraviglie. Ma con scarso successo. Perché alla domanda sul patto di Azione col Pd rivela il suo vero intendimento: è meglio, risponde, governare col Pd piuttosto che con la destra. Nessun problema per lei dunque a fare da stampella dal Pd anche se parla di tradimento degli elettori sul governo Draghi. Ma gli elettori le avevano forse dato il mandato di andare a braccetto col Pd? Silenzio su questo punto. Tutta colpa della legge elettorale- si giustifica Mara – ma il nostro è un patto mica un'alleanza… Meglio quella collocAzione, conclude, che stare in Forza Italia ormai trasformata in una "corrente della ...

