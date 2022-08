Bassetti: 'Il Covid è destinato a diventare una delle molte altre cause di morte' (Di giovedì 4 agosto 2022) Così Matteo Bassetti in un post su Instagram "In prospettiva Il Covid è destinato a diventare una delle molte altre cause di morte posizionandosi tra l'ottavo e il decimo posto". Il direttore della ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 agosto 2022) Così Matteoin un post su Instagram "In prospettiva Ilunadiposizionandosi tra l'ottavo e il decimo posto". Il direttore della ...

telodogratis : Covid, Bassetti: “Diventerà una delle tante cause di morte, tra ottavo-decimo posto” - ledicoladelsud : Covid, Bassetti: “Diventerà una delle tante cause di morte, tra ottavo-decimo posto” - StraNotizie : Covid, Bassetti: 'Diventerà una delle tante cause di morte, tra ottavo-decimo posto' - fisco24_info : Covid, Bassetti: 'Diventerà una delle tante cause di morte, tra ottavo-decimo posto': (Adnkronos) - Il direttore de… - vivereitalia : Covid, Bassetti: 'Diventerà una delle tante cause di morte, tra ottavo-decimo posto' -