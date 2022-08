(Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non arrivano buone notizie dal ritiro di Mercogliano. L’nel pomeriggio affronterà ilcontro la Roma Primavera.che non vedrà la presenza di due titolari. Agostino Rizzo: deve stare a riposo per un trauma costale subito nel corso delle prime amichevoli; Jacopo: durante l’ultima partita ha rimediato un pestone che gli ha causato una sospetta lesione dell’astragalo. Per tutti gli altri calciatori che non saranno presenti oggi in distinta si tratta di una gestione dei carichi di lavoro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

sportavellino : Ritiro Avellino - Giorno 11: Mattinata di allenamento, doppio test nel pomeriggio - -

anteprima24.it

È nato e vive a Bisaccia (), Arminio, in Irpinia d'Oriente. Tutta la sua attività è legata afilo al territorio e alla tutela degli equilibri dello stesso. Da anni viaggia e scrive, in ......per far posto a Bánás nell'annata che vede gli etnei ripescati in B ai danni dell'. "... MEZZALA: Amedeo Biavati Il re delpasso. Viene ceduto in prestito dal Bologna, che lo manda in ... Avellino, doppio forfait per il test amichevole: Murano preoccupa CROTONE - Mentre prosegue con buoni riscontri la campagna abbonamenti il Football Club Crotone mette a segno un doppio colpo di mercato: in rossoblù arrivano due attaccanti: Orazio Pannitteri e Alessi ...Doppio colpo di mercato messo a segno dal Crotone. I pitagorici si sono assicurati le prestazioni di Orazio Pannitteri e Alessio Tribuzzi. Pannitteri , ...