Assegno unico Inps, pagamenti in 4 mesi per 4,8 miliardi (Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA – Assegno unico Inps, l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha fatto tra marzo e giugno pagamenti per 4,8 miliardi di euro a 5,3 milioni di famiglie per 8,5 milioni di figli. Lo si legge nell’Osservatorio sull’Assegno unico. L’importo medio mensile per richiedente è risultato pari a 232 euro ed è stato pagato in media L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Iban per pagamento Assegno unico 2022 Pagamento Assegno unico, ecco da quando Al via le domande per l’Assegno unico, beneficio da marzo Assegno unico e universale 2022 per i figli: ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA –, l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha fatto tra marzo e giugnoper 4,8di euro a 5,3 milioni di famiglie per 8,5 milioni di figli. Lo si legge nell’Osservatorio sull’. L’importo medio mensile per richiedente è risultato pari a 232 euro ed è stato pagato in media L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Iban per pagamento2022 Pagamento, ecco da quando Al via le domande per l’, beneficio da marzoe universale 2022 per i figli: ...

Mov5Stelle : Legge anticorruzione realizzata, taglio dei parlamentari e dei privilegi realizzato, decreto dignità contro il prec… - elenabonetti : Nel 2019 abbiamo lanciato la proposta dell’assegno unico e universale. È il primo passo del #FamilyAct che oggi è r… - Agenzia_Ansa : Dl Aiuti bis in Cdm, verso una sforbiciata all'assegno unico. Il presidente dell'Upi De Pascale: 'Mancano risorse,… - lorenzo_silvani : RT @ForumFamiglie: ?? @gigidepalo: «Secondo fonti giornalistiche in queste ore in CDM si starebbe decidendo una sforbiciata all’assegno uni… - Luxgraph : Assegno unico, per ogni figlio importo medio di 145 euro: i numeri dell’Inps #corriere #news #2022 #italy #world… -