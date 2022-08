Approvato il Dl Aiuti ma Draghi lancia l'allerta per l'autunno : "dobbiamo prepararci" (Di giovedì 4 agosto 2022) "Possiamo fare tutto questo senza scostamento di bilancio - ha detto Draghi - grazie all'ottimo andamento della nostra economia, dovuto all'impegno degli italiani ma anche dal lavoro fatto da questo governo che ha sempre sostenuto l'economia mantenendo gli obiettivi di riduzione del deficit". Il Governo Draghi ha Approvato il pacchetto del Decreto Legge Aiuti pensato e progettato per sostenere nuovamente famiglie e imprese durante la crisi energetica causata dalla guerra tra Russia e Ucraina. Un provvedimento illustrato in conferenza stampa dallo stesso premier con toni diciamo in chiaro-scuro. Alla soddisfazione sull'approvazione del decreto e sullo stato attuale dell'economia si contrappongono le preoccupazioni per il futuro, per l'autunno. "Ci sono delle nuvole all'orizzonte, soprattutto per la ... Leggi su panorama (Di giovedì 4 agosto 2022) "Possiamo fare tutto questo senza scostamento di bilancio - ha detto- grazie all'ottimo andamento della nostra economia, dovuto all'impegno degli italiani ma anche dal lavoro fatto da questo governo che ha sempre sostenuto l'economia mantenendo gli obiettivi di riduzione del deficit". Il Governohail pacchetto del Decreto Leggepensato e progettato per sostenere nuovamente famiglie e imprese durante la crisi energetica causata dalla guerra tra Russia e Ucraina. Un provvedimento illustrato in conferenza stampa dallo stesso premier con toni diciamo in chiaro-scuro. Alla soddisfazione sull'approvazione del decreto e sullo stato attuale dell'economia si contrappongono le preoccupazioni per il futuro, per l'. "Ci sono delle nuvole all'orizzonte, soprattutto per la ...

glooit : Approvato il Dl Aiuti ma Draghi lancia l'allerta per l'autunno : 'dobbiamo prepararci' leggi su Gloo… - PMI_it : Decreto Aiuti bis approvato, aumentano stipendi e pensioni: Decreto Aiuti bis approvato: via libera ai nuovi sosteg… - quaranta_vito : Per essere un governo dimissionario ne fa di cose ?? 'affari correnti' ?? Approvato il dl Aiuti bis: dalle tasse al… - nobbuono : Nel decreto aiuto appena approvato è previsto un intervento per gli ISE sotto i 15.000€. Ho un amico di 59 anni dis… - occhio_notizie : Il provvedimento contiene diverse misure economiche che impatteranno su stipendi, pensioni, bonus, ma anche sulle O… -