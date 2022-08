Allo Zoo Music Fest Caparezza | Marracash | Psicologi e Cosmo

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Da sabato 6 a mercoledì 10 agosto nell’Area del Porto Turistico di Pescara è di scena lo Zooa indipendente, rap e tendenze nuove in un unico cartellone con protagonisti. “Non vedo l’ora di far vedere al pubblico la grande quantità di lavoro che ci sarà in questo spettacolo – raccontache dà il viashow il 6 agosto alle 21 – Come sempre accade per i miei live, alle mie spalle ho un dispiego di forze davvero incredibile, ci sono scenografi, costumisti, performer che stanno lavorando per creare uno spettacolo che valga la pena di essere anche visto, non solo ascoltato”. I concerti di, d’altronde, sono sempre stati un modo ...