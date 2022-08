Allarme Juve, sette giocatori in meno contro il Sassuolo (Di giovedì 4 agosto 2022) Prove di debutto. Tra undici giorni si parte e Massimiliano Allegri è alla lavagna per disegnare la Juve dell'esordio. Il Sassuolo è all'orizzonte e non sarà un'impresa facile per il tecnico ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 agosto 2022) Prove di debutto. Tra undici giorni si parte e Massimiliano Allegri è alla lavagna per disegnare ladell'esordio. Ilè all'orizzonte e non sarà un'impresa facile per il tecnico ...

ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: Allarme #Juve, sette giocatori in meno contro il Sassuolo: Emergenza per la prima di campionato: il tecnico si tutela… - sportli26181512 : Allarme #Juve, sette giocatori in meno contro il Sassuolo: Emergenza per la prima di campionato: il tecnico si tute… - infoitsport : Prime pagine: 'Il derby fa 90'; 'Allarme Juve' - YouBird5 : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Allarme #Juve ?? La frenata di #Spalletti ?? #DeKetelaere ha firmato '#M… - 983Seppe : @laganci_ @juanitosaltato C'è poco da fare la Juve toglie dybala prende di Maria(...) E leggi allarme Juve..... La… -