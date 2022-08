Al via la Maratona Cronenberg al Cinema Quattro Fontane di Roma dal 18 al 23 agosto (Di giovedì 4 agosto 2022) Lucky Red È lieta di presentare al Cinema Quattro Fontane DI Roma Maratona Cronenberg In attesa dell’uscita al Cinema del suo ultimo film “Crimes of the future”, nelle sale italiane dal 24 agosto, è in arrivo al Cinema Quattro Fontane di Roma e in altre sale italiane una Maratona dedicata ai film del cineasta canadese. Appuntamento dal 18 al 23 agosto con il meglio della filmografia di David Cronenberg, che ripercorre l’essenza del Cinema mutante e allucinato del regista del body horror. La Maratona Cinematografica dedicata al regista di culto David Cronenberg arriva ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 agosto 2022) Lucky Red È lieta di presentare alDIIn attesa dell’uscita aldel suo ultimo film “Crimes of the future”, nelle sale italiane dal 24, è in arrivo aldie in altre sale italiane unadedicata ai film del cineasta canadese. Appuntamento dal 18 al 23con il meglio della filmografia di David, che ripercorre l’essenza delmutante e allucinato del regista del body horror. Latografica dedicata al regista di culto Davidarriva ...

Mafara72 : RT @Think_movies: Maratona Cronenberg, al via a Roma, Milano e Torino dal 18 al 23 agosto - massimo_san : RT @Think_movies: Maratona Cronenberg, al via a Roma, Milano e Torino dal 18 al 23 agosto - luckyredfilm : RT @Think_movies: Maratona Cronenberg, al via a Roma, Milano e Torino dal 18 al 23 agosto - Think_movies : Maratona Cronenberg, al via a Roma, Milano e Torino dal 18 al 23 agosto - Think_movies : Maratona Cronenberg, al via a Roma, Milano e Torino dal 18 al 23 agosto -