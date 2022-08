Addio Vecchi, l'eroe del Milan a Salonicco - Sport - quotidiano.net (Di giovedì 4 agosto 2022) Villiam Vecchi aveva 73 anni: vinse tra l'altro una Coppa Campioni al Milan di Ilaria Checchi Il mondo del calcio piange la scomparsa di Villiam Vecchi, portiere degli anni '60 e 70' legato ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Villiamaveva 73 anni: vinse tra l'altro una Coppa Campioni aldi Ilaria Checchi Il mondo del calcio piange la scomparsa di Villiam, portiere degli anni '60 e 70' legato ...

infoitsport : Addio a Villiam Vecchi, il ricordo di Seba Rossi: 'Quella volta a Modena...' - corrscala : RT @sertaccone: Addio a Villiam Vecchi - l'eroe di Salonicco '73 - Mariva2000 : @FS_691_026 @Super_Stefy_ Lo so. Purtroppo è vero. In troppi votano solo seguendo vecchi schemi. Io ho votato Lega… - infoitsport : Addio a William Vecchi, ex portiere del Cagliari - voceditalia : Addio a Villiam Vecchi, eroe di Salonicco e icona Milan -