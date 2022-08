Zazzaroni: la Juventus è più debole dello scorso anno (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sul Corriere dello Sport due pagine dedicate alla Juventus a quello che viene definito un indebolimento della formazione bianconera. Ecco cosa scrive Ivan Zazzaroni: A occhio mi sembra più debole dell’ultima, quarta a fine maggio. Parlo naturalmente della Juventus e ne faccio una questione aritmetica. (…) Da giugno a oggi, e per differenti motivi, Allegri ha perso Chiellini, De Ligt, Bernardeschi, Dybala e Morata. Bremer ha sostituito l’olandese e Di Maria la Joya. L’acuto della sessione estiva è stato il Pogback: sfiga ha voluto che il francese si sia infortunato durante la tournée negli Stati Uniti (menisco esterno) e risulti ripresentabile solo a ottobre, dal momento che ha scelto la terapia conservativa. Il recupero a tempo pieno di Federico Chiesa è invece previsto dopo la lunga sosta per il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sul CorriereSport due pagine dedicate allaa quello che viene definito un indebolimento della formazione bianconera. Ecco cosa scrive Ivan: A occhio mi sembra piùdell’ultima, quarta a fine maggio. Parlo naturalmente dellae ne faccio una questione aritmetica. (…) Da giugno a oggi, e per differenti motivi, Allegri ha perso Chiellini, De Ligt, Bernardeschi, Dybala e Morata. Bremer ha sostituito l’olandese e Di Maria la Joya. L’acuto della sessione estiva è stato il Pogback: sfiga ha voluto che il francese si sia infortunato durante la tournée negli Stati Uniti (menisco esterno) e risulti ripresentabile solo a ottobre, dal momento che ha scelto la terapia conservativa. Il recupero a tempo pieno di Federico Chiesa è invece previsto dopo la lunga sosta per il ...

