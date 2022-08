Var pubblico, la svolta inglese da copiare (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono passati ormai otto mesi dal giorno in cui la sala Var di Lissone è stata aperta a un gruppo di giornalisti per far vedere come funziona. Dicembre 2021, Verona contro Empoli in un esperimento per ora rimasto unico ma che, nella testa dell'AIA (Associazione Italiana Arbitri) doveva rappresentare una sorta di passaggio delle colonne d'Ercole tra passato e futuro, chiusura a riccio ed apertura trasparente sul mondo. Chi c'era (compreso Panorama) testimoniò allora che un calcio diverso era possibile e che molte delle decisioni prese in campo, anche se controverse, una volta spiegate con chiarezza trovavano una loro logica. Anche nell'errore. Come, ad esempio, accaduto più avanti per mostrare al mondo l'origine del gol di Acerbi nel finale di Spezia-Lazio convalidato nonostante un fuorigioco abbastanza evidente. Alla vigilia della partenza della prossima stagione siamo ancora lì o poco ... Leggi su panorama (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono passati ormai otto mesi dal giorno in cui la sala Var di Lissone è stata aperta a un gruppo di giornalisti per far vedere come funziona. Dicembre 2021, Verona contro Empoli in un esperimento per ora rimasto unico ma che, nella testa dell'AIA (Associazione Italiana Arbitri) doveva rappresentare una sorta di passaggio delle colonne d'Ercole tra passato e futuro, chiusura a riccio ed apertura trasparente sul mondo. Chi c'era (compreso Panorama) testimoniò allora che un calcio diverso era possibile e che molte delle decisioni prese in campo, anche se controverse, una volta spiegate con chiarezza trovavano una loro logica. Anche nell'errore. Come, ad esempio, accaduto più avanti per mostrare al mondo l'origine del gol di Acerbi nel finale di Spezia-Lazio convalidato nonostante un fuorigioco abbastanza evidente. Alla vigilia della partenza della prossima stagione siamo ancora lì o poco ...

