Us Open, invasione azzurra a New York: 19 italiani nelle qualificazioni, 24 in totale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una pattuglia azzurra da record quella che si appresta a invadere i campi di Flushing Meadows tra qualificazioni e main draw dei prossimi Us Open 2022. Il gran momento del movimento maschile italiano è dimostrato dai numeri, chiari indicatori di presenze di quantità e qualità nelle prime 250 posizioni del ranking. Saranno ben 24 gli alfieri tricolori impegnati nell'ultimo Slam dell'anno, 19 di questi daranno la caccia al tabellone principale partendo dalle qualificazioni. Un dato incredibile, anche alla luce delle partecipazioni di tanti 'Next-Gen' come Giulio Zeppieri, Flavio Cobolli, Francesco Passaro, Luca Nardi, Luciano Darderi, Francesco Maestrelli e Matteo Arnaldi. A loro si aggiungo Franco Agamenone, già certo di una testa di serie, gli esperti Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Gianluca Mager, ...

