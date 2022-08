Traffico Roma del 03-08-2022 ore 08:30 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sulla Cassia Veientana a nord di Roma per Traffico in lavori Code in entrata in città tra via della Giustiniana il raccordo anulare altre cose sulla Flaminia da via di Grottarossa a via dei Due Ponti e poi sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe Aumentando il Traffico anche sul tratto Urbano della A24 rallentamenti da Tor Cervara alla tangenziale sulla via Appia per Traffico e lavori code tra il bivio per via dei Laghi e il raccordo per quanto riguarda il trasporto pubblico per lavori di potatura su via Prenestina tra via Bresadola è largo Preneste oggi e domani 4 agosto i tram 14 519 sono sostituiti da bus tra Largo Preneste Piazza dei Gerani e Viale Palmiro Togliatti per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sulla Cassia Veientana a nord diperin lavori Code in entrata in città tra via della Giustiniana il raccordo anulare altre cose sulla Flaminia da via di Grottarossa a via dei Due Ponti e poi sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe Aumentando ilanche sul tratto Urbano della A24 rallentamenti da Tor Cervara alla tangenziale sulla via Appia pere lavori code tra il bivio per via dei Laghi e il raccordo per quanto riguarda il trasporto pubblico per lavori di potatura su via Prenestina tra via Bresadola è largo Preneste oggi e domani 4 agosto i tram 14 519 sono sostituiti da bus tra Largo Preneste Piazza dei Gerani e Viale Palmiro Togliatti per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare ...

