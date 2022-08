Spezia, TMW: “Non solo Dragowski per la porta” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Spezia Dragowski- Lo Spezia continua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni stagionali. Oggi, gli uomini di Gotti, hanno svolto lavoro aerobico e poi partitella a campo ridotto. Lavoro a parte ancora per N’Zola. Lo Spezia è molto attivo sul mercato e, la dirigenza Americana vuole consegnare a Gotti una squadra molto competitiva. Nelle scorse giornate gli Aquilotti, hanno chiuso ufficialmente per il prestito di Victor Kovalenko con l’Atalanta. Lo Spezia lavora per la difesa, nelle prossime 48 ore arriverà Ampadu dal Chelsea. Se la vicenda Ivan Provedel sembra più vicina ad una risoluzione, con la cessione alla Lazio del portiere friulano, i liguri sono ancora alla caccia di un sostituto, che possa dare il definitivo via libera a Provedel e al suo addio. Il nome in pole è quello di Bartomej ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 3 agosto 2022)- Locontinua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni stagionali. Oggi, gli uomini di Gotti, hanno svolto lavoro aerobico e poi partitella a campo ridotto. Lavoro a parte ancora per N’Zola. Loè molto attivo sul mercato e, la dirigenza Americana vuole consegnare a Gotti una squadra molto competitiva. Nelle scorse giornate gli Aquilotti, hanno chiuso ufficialmente per il prestito di Victor Kovalenko con l’Atalanta. Lolavora per la difesa, nelle prossime 48 ore arriverà Ampadu dal Chelsea. Se la vicenda Ivan Provedel sembra più vicina ad una risoluzione, con la cessione alla Lazio del portiere friulano, i liguri sono ancora alla caccia di un sostituto, che possa dare il definitivo via libera a Provedel e al suo addio. Il nome in pole è quello di Bartomej ...

