Sophie Codegoni annuncia: “Sarò la nuova Bonas di Avanti un Altro! Ho fatto il casting con Sonia Bruganelli e…” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sarà Sophie Codegoni la nuova “Bonas” di Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis. L’ex Vippona dell’ultima edizione condotta da Alfonso Signorini andrà a sostituire Sara Croce, passata al Maurizio Costanzo Show. Sulle pagine di Chi, in edicola da oggi, l’ex tronista ha raccontato con entusiasmo come è nata questa nuova avventura: Io ho fatto il provino, con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team, e in studio con il grande Paolo Bonolis per me è motivo di orgoglio immenso. Sophie Codegoni nel corso dell’intervista ha svelato a chi ha ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Saràla” diun altro, il programma condotto da Paolo Bonolis. L’ex Vippona dell’ultima edizione condotta da Alfonso Signorini andrà a sostituire Sara Croce, passata al Maurizio Costanzo Show. Sulle pagine di Chi, in edicola da oggi, l’ex tronista ha raccontato con entusiasmo come è nata questaavventura: Io hoil provino, con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Mi sono presentata ale ho incrociato le dita. Lavorare cone con il suo team, e in studio con il grande Paolo Bonolis per me è motivo di orgoglio immenso.nel corso dell’intervista ha svelato a chi ha ...

