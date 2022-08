Serie A, c’è l’accordo tra DAZN e Tim per le partite: ora si attende l’intesa con Sky (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si avvicina sempre di più l’inizio del nuovo campionato di Serie A, i tifosi si preparano ad assistere ad una stagione bellissima. Sono tante le squadre in grado di lottare per la vittoria dello scudetto, in più si preannuncia bagarre per Champions, Europa, Conference League e salvezza. E’ arrivata una notizia interessante che riguarda tutti gli appassionati di calcio. E’ stato infatti raggiunto un accordo tra DAZN e Tim sulla Serie A e le firme potrebbero arrivare a breve. E’ in arrivo l’ok del cda di Tim, l’ultimo passo prima della fumata bianca. Il passo successivo dovrebbe essere l’accordo tra DAZN e Sky per portare l’app di DAZN su Sky Q e sui canali all’interno della piattaforma Sky. Per assistere alle partite del massimo campionato di Serie A ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si avvicina sempre di più l’inizio del nuovo campionato diA, i tifosi si preparano ad assistere ad una stagione bellissima. Sono tante le squadre in grado di lottare per la vittoria dello scudetto, in più si preannuncia bagarre per Champions, Europa, Conference League e salvezza. E’ arrivata una notizia interessante che riguarda tutti gli appassionati di calcio. E’ stato infatti raggiunto un accordo trae Tim sullaA e le firme potrebbero arrivare a breve. E’ in arrivo l’ok del cda di Tim, l’ultimo passo prima della fumata bianca. Il passo successivo dovrebbe esseretrae Sky per portare l’app disu Sky Q e sui canali all’interno della piattaforma Sky. Per assistere alledel massimo campionato diA ...

attilasarti : RT @AlexiaBaglivo: C'è chi segue le proprie idee, chi ha dei valori, chi è coerente e lo dimostra come Renzi. Poi c'è chi tradisce tutto c… - ANTEO17 : RT @erretti42: Conte: “Si e Verdi? Dialogo è ancora possibile” “Con le persone serie che vogliono condividere l’agenda sociale con noi c’è… - fcin1908it : Streaming Tim-Dazn: c’è l’accordo. Serie A anche su Sky? Già domani… - catIovesbook : io sono proprio figlia dell’enemies to lovers non c’è nulla da fare tutte le coppie nei libri, serie tv e film che… - Luxgraph : Torres ripescata e ammessa in Serie C -

De Ketelaere: "Voglio riportare il Milan ai grandi successi del passato" FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato Tutti gli acquisti ufficiali in Serie A De Ketelaere è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Le altre ufficialità di giornata: ... Inter, le news di calciomercato di oggi ... ufficiale il prestito Nel pomeriggio, alle 18:30, i nerazzurri sosterranno un allenamento congiunto con la Pergolettese , club di Serie C. Ovviamente Sanchez e Pinamonti non saranno della partita , ... Tuttosport FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato Tutti gli acquisti ufficiali inA De Ketelaere è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Le altre ufficialità di giornata: ...... ufficiale il prestito Nel pomeriggio, alle 18:30, i nerazzurri sosterranno un allenamento congiunto con la Pergolettese , club diC. Ovviamente Sanchez e Pinamonti non saranno della partita , ... Serie C, Ufficiale: Fabio Rebuffi nuovo allenatore dell'Alessandria