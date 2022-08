Pos obbligatorio, essere pedanti non sempre paga (Di mercoledì 3 agosto 2022) Iniziano le storie assurde sugli interventi fiscali a seguito di rifiuto di pagamento con POS. I rilievi dell'economista Gianni Lepre. fsc/gsl Sponsor Leggi su ladiscussione (Di mercoledì 3 agosto 2022) Iniziano le storie assurde sugli interventi fiscali a seguito di rifiuto dimento con POS. I rilievi dell'economista Gianni Lepre. fsc/gsl Sponsor

FlaviaCassara : Taxi prenotato ieri, mi hanno chiesto 2 volte se serviva pos (non è obbligatorio?). Ho pagato 14,50 euro un per far… - ECicletta : Italia a tavola: TG Economia: Pos obbligatorio, essere pedanti non sempre paga - diecas2012 : RT @MiTomorrow: SELVAGGIA VS. TASSISTI ?? La giornalista prende un taxi in Duomo ma, arrivata a destinazione, scopre di non poter pagare la… - Kekkazzolekappa : @Lorenzo_Dedalus Pure lei dico! Avrebbe dovuto fare la gavetta gratis come Borghese! Che pretese, pretendere di ess… - albertolupini : TG Economia: Pos obbligatorio, essere pedanti non sempre paga -