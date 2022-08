Nuovo Stadio, da settembre via al dibattito pubblico (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nuova tappa verso il Nuovo Stadio di Inter e Milan Prosegue tra mille ostacoli il percorso di Inter e Milan verso la costruzione del Nuovo Stadio. Come spiegato dal coordinatore degli incontri, Andrea Pillon, ci saranno 10 incontri in cui le parti in causa esporranno le proprie considerazioni. Il dibattito pubblico sulla realizzazione del Nuovo Stadio che Inter e Milan vogliono realizzare a Milano dovrebbe partire nel mese di settembre. L’obiettivo di chi lo coordina è quello di realizzare 4-5 incontri pubblici aperti alla città, in parte in presenza e in parte online, e altri 4-5 incontri più tecnici per coinvolgere associazioni, mondo delle professioni, mondo accademico, rappresentanti di categoria. Lo ha spiegato il ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nuova tappa verso ildi Inter e Milan Prosegue tra mille ostacoli il percorso di Inter e Milan verso la costruzione del. Come spiegato dal coordinatore degli incontri, Andrea Pillon, ci saranno 10 incontri in cui le parti in causa esporranno le proprie considerazioni. Ilsulla realizzazione delche Inter e Milan vogliono realizzare a Milano dovrebbe partire nel mese di. L’obiettivo di chi lo coordina è quello di realizzare 4-5 incontri pubblici aperti alla città, in parte in presenza e in parte online, e altri 4-5 incontri più tecnici per coinvolgere associazioni, mondo delle professioni, mondo accademico, rappresentanti di categoria. Lo ha spiegato il ...

