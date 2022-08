Meteo, torna il caldo africano: sole su tutta la penisola (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il caldo africano è pronto a tornare immediatamente sulla penisola italiana, con il caldo che dilagherà su tutto il paese: le previsioni Meteo. torna ad essere influenzato dal caldo africano il Meteo italiano, che verrà invaso dall’anticiclone Lucifero. Le temperature torneranno ad aumentare su tutto lo Stivale: scopriamo quindi cosa sta succedendo sul Paese. Inizia L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilè pronto are immediatamente sullaitaliana, con ilche dilagherà su tutto il paese: le previsioniad essere influenzato dalilitaliano, che verrà invaso dall’anticiclone Lucifero. Le temperature torneranno ad aumentare su tutto lo Stivale: scopriamo quindi cosa sta succedendo sul Paese. Inizia L'articolo proviene da Inews24.it.

corgi_lover : RT @SkyTG24: #Meteo, torna il gran caldo: nei prossimi giorni picchi di 40 gradi. Le previsioni - SkyTG24 : #Meteo, torna il gran caldo: nei prossimi giorni picchi di 40 gradi. Le previsioni - MassimoChiaram7 : RT @TuttoSuRoma: Previsioni meteo #Roma e Lazio oggi 3 agosto 2022: torna l'anticiclone Africano, massime in aumento - TuttoSuRoma : Previsioni meteo #Roma e Lazio oggi 3 agosto 2022: torna l'anticiclone Africano, massime in aumento - agronotizie : Il meteo di AgroNotizie: Tendenza meteo per i prossimi giorni: torna il caldo intenso, ma attenzione ai temporali d… -