In Spagna un passo epocale per fare i conti (finalmente) con il suo passato franchista (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il mese di luglio verrà ricordato in Italia per la caduta del governo Draghi, per l’inflazione alle stelle e per l’inizio della campagna elettorale “sotto l’ombrellone”. Nel frattempo però, a poca distanza dal nostro “Bel Paese”, la Spagna ha compiuto un passo epocale in termini di democrazia e giustizia. Notizia un po’ passata in sordina in Italia ma di enorme rilievo politico e storico in terra iberica è quella che riguarda il compimento di una della promesse che hanno fatto da bandiera per le campagne elettorali del Psoe del primo ministro Pedro Sanchez e di Podemos. Il 14 luglio scorso infatti il Congresso dei Deputati ha approvato il progetto di Legge de Memoria Democrática, norma che approfondisce la politica dello Stato a favore della verità, della giustizia, della riparazione e del dovere della memoria come garanzia di non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il mese di luglio verrà ricordato in Italia per la caduta del governo Draghi, per l’inflazione alle stelle e per l’inizio della campagna elettorale “sotto l’ombrellone”. Nel frattempo però, a poca distanza dal nostro “Bel Paese”, laha compiuto unin termini di democrazia e giustizia. Notizia un po’ passata in sordina in Italia ma di enorme rilievo politico e storico in terra iberica è quella che riguarda il compimento di una della promesse che hanno fatto da bandiera per le campagne elettorali del Psoe del primo ministro Pedro Sanchez e di Podemos. Il 14 luglio scorso infatti il Congresso dei Deputati ha approvato il progetto di Legge de Memoria Democrática, norma che approfondisce la politica dello Stato a favore della verità, della giustizia, della riparazione e del dovere della memoria come garanzia di non ...

