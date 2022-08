Francesco Totti e Noemi Bocchi | la neo coppia paparazzata a Sabaudia Gli scatti sono inequivocabili

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il settimanale Chi conferma la relazione in corso tra. Ecco come stanno le cose tra i due Ilary Blasi dà il cambio all’ex marito e dopo aver trascorso qualche settimana atorna in città per lasciare la villa a. La nube di gossip circa la separazione dellae la relazione tracontinua ad aleggiare sui protagonisti della vicenda e nelle ultime ore è proprio il settimanale Chi ad alimentare i dubbi dei lettori con alcuni. Sembra infatti che la relazione tra l’ex capitano giallorosso e la 34enne romana continui. Ecco comeandate le cose- Giovedì ...