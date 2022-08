Elisa in concerto giovedì 4 agosto a Palmanova (Di mercoledì 3 agosto 2022) La città patrimonio dell’Umanità Unesco di Palmanova si prepara a ospitare domani, giovedì 4 agosto, un evento unico nel suo genere, il “Back to the Future Live Tour” della meravigliosa Elisa, cantautrice amatissima che torna in concerto in Friuli Venezia Giulia con il suo nuovo progetto live che unisce musica e sostenibilità. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria, posta in Borgo Aquileia, dalle 19.00. Porte aperte dalle 20.00 dagli ingressi di Borgo Aquileia e Borgo Udine e inizio concerto previsto per le 21.30. Info su www.azalea.it . Il “Back to the Future ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 3 agosto 2022) La città patrimonio dell’Umanità Unesco disi prepara a ospitare domani,, un evento unico nel suo genere, il “Back to the Future Live Tour” della meravigliosa, cantautrice amatissima che torna inin Friuli Venezia Giulia con il suo nuovo progetto live che unisce musica e sostenibilità. I biglietti per il, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città die PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria, posta in Borgo Aquileia, dalle 19.00. Porte aperte dalle 20.00 dagli ingressi di Borgo Aquileia e Borgo Udine e inizioprevisto per le 21.30. Info su www.azalea.it . Il “Back to the Future ...

ssofiaaaas : Fierissima di me stessa per aver deciso di andare al concerto di Elisa in un'altra città anche da sola Se non lo a… - beltrame_irene : Devastata dal concerto di elisa di ieri sera lei non è umana - antopillosio : RT @messveneto: Elisa e il concerto green a Palmanova: «Con le mie canzoni voglio aiutare la natura»: Giovedì 4 agosto l’artista torna nel… - Followy26945611 : @sometimes_c Ohiiii come è stato?! Sono indecisa se prendere i biglietti per il 30 non amando particolarmente back… - BLU3B4RRI3S : Si sente il concerto di Elisa da camera mia ?? -