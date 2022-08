È possibile che oggi Tim decida se l’app di Dazn potrà passare anche su Sky (Di mercoledì 3 agosto 2022) La porta era stata aperta e ora potrebbe concretizzarsi quel ritorno alle origini, ovvero quello status antecedente al rinnovato pacchetto triennale dei diritti televisivi per quel che concerne il massimo campionato di calcio in Italia. Perché l’accordo Dazn-Sky passa, principalmente, da un consiglio di amministrazione in programma proprio nella giornata di oggi. Si tratta di Tim, il terzo attore protagonista di questa vicenda. Nella riunione di oggi, infatti, si tenterà di limare i dettagli e portare al termine quello “spostamento” dei canali dell’emittente OTT anche all’interno dei pacchetti (definendo anche tutti i dettagli) offerti dall’emittente satellitare. LEGGI anche > Dazn apre all’accordo con Sky per Serie A in tv A confermare questa indicazione è Matteo ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 3 agosto 2022) La porta era stata aperta e ora potrebbe concretizzarsi quel ritorno alle origini, ovvero quello status antecedente al rinnovato pacchetto triennale dei diritti televisivi per quel che concerne il massimo campionato di calcio in Italia. Perché l’accordo-Sky passa, principalmente, da un consiglio di amministrazione in programma proprio nella giornata di. Si tratta di Tim, il terzo attore protagonista di questa vicenda. Nella riunione di, infatti, si tenterà di limare i dettagli e portare al termine quello “spostamento” dei canali dell’emittente OTTall’interno dei pacchetti (definendotutti i dettagli) offerti dall’emittente satellitare. LEGGIapre all’accordo con Sky per Serie A in tv A confermare questa indicazione è Matteo ...

