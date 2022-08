Curva in netto calo ma ancora nessun ambito Covid free | i dati Comune per Comune

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono stati 4.716 i nuovi casirilevati in provincia di Bergamo nella settimana dal 27 luglio al 2 agosto, per un tasso d’incidenza pari a 419 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 4,19 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni), contro i 538 della scorsa settimana, i 705 di due settimane fa, i 634 di tre settimane or sono e i 575 di un mese fa. Negli ultimi sette giorni, sottolineano Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats Bergamo, si conferma l’andamento decrescente dei casi incidenti. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana e?, infatti, pari a -1347 nuovi casi assoluti negli ultimi 7 giorni, pari a -22,2% rispetto alla settimana scorsa (contro i -1878, pari a -23,6% della settimana precedente, i +800 nuovi casi assoluti, pari a + 11,2% di due settimane fa, ...