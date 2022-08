Cesc alla regia, è il Como di Fabregas: ecco come giocherebbe (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il grande colpo di mercato della Serie B è senza dubbio Cesc Fabregas al Como. Ma come giocherà il campione spagnolo nella squadra di GiaComo ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il grande colpo di mercato della Serie B è senza dubbioal. Magiocherà il campione spagnolo nella squadra di Gia...

CronacheTweet : Proprio il procuratore è stata una delle pedine fondamentali della trattativa, insieme alla moglie di Cesc. Come ra… - sportface2016 : #Como Le parole di Cesc #Fabregas alla presentazione ufficiale - yoliebes : E alla fine Cesc #Fabregas è arrivato in Lombardia almeno 10 anni in ritardo e non nella città della madonnina?????? - sportli26181512 : #Altrenotizie #calciogiocato Lo stipendio di Cesc Fabregas al Como: Alla fine, uno dei “matrimoni” calcistici più i… - canthidemylove : Io ho un problema bello grosso con Cesc. Lo detesto ma in realtà sotto sotto gli voglio ancora bene. Calcisticament… -