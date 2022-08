Caso ammutinamento, decisione a sorpresa di De Laurentiis dopo l’addio di Koulibaly (Di mercoledì 3 agosto 2022) l’addio di Koulibaly è stato molto doloroso per la tifoseria del Napoli, che ha sperato fino all’ultimo in un rinnovo last minute del senegalese. D’altronde, il contratto del giocatore in scadenza nel 2023 imponeva alla società azzurra una scelta: perdere a 0 un calciatore di tale valore sarebbe stato davvero un enorme peccato e la cessione al Chelsea per 40 milioni ha, alla fin fine, accontentato tutti. L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma su un dettaglio trascurato relativo al suo addio: la questione dell’ammutinamento del 2019. Per tanti ex calciatori del Napoli, infatti, l’addio alla maglia azzurra ha comportato l’avvio di un lungo iter giudiziario per il pagamento di una salata multa legata proprio a questa vecchia vicenda, in cui tutta la squadra azzurra si rifiutò di raggiungere il ritiro imposto ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 3 agosto 2022)diè stato molto doloroso per la tifoseria del Napoli, che ha sperato fino all’ultimo in un rinnovo last minute del senegalese. D’altronde, il contratto del giocatore in scadenza nel 2023 imponeva alla società azzurra una scelta: perdere a 0 un calciatore di tale valore sarebbe stato davvero un enorme peccato e la cessione al Chelsea per 40 milioni ha, alla fin fine, accontentato tutti. L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma su un dettaglio trascurato relativo al suo addio: la questione dell’del 2019. Per tanti ex calciatori del Napoli, infatti,alla maglia azzurra ha comportato l’avvio di un lungo iter giudiziario per il pagamento di una salata multa legata proprio a questa vecchia vicenda, in cui tutta la squadra azzurra si rifiutò di raggiungere il ritiro imposto ...

WalterWhiteNH : @CIRODESANTO1 Non è il mio caso. Sempre considerato un calciatore mediocre con limiti caratteriali enormi. In più i… - PinoSa54 : @sscnapoli @dries_mertens14 ??????.... stranamente sono andati via tutti quelli dell'ammutinamento....forse solo un ca… - Maracante : @GhoulamFaouzi @sscnapoli @dries_mertens14 Faouzi ciao ma non è che pesa ancora il caso ammutinamento? Siete andati… -

Il Pd era diventato l'avvocato dell'avvocato del popolo Anche in questo caso il Partito democratico ha scelto un papa straniero. Con un clamoroso cambio di ... Draghi sfiduciato con l'ammutinamento, Grillo affossa definitivamente il cerchio magico contiano e ... Perché la "Terza Sezione", la famigerata polizia segreta zarista, venne sciolta ... organizzando un ammutinamento militare per eliminare il futuro Imperatore Nicola I. I capi più ... comandò parte delle truppe governative e in seguito fu membro della Commissione d'inchiesta sul caso ... Spazio Napoli Anche in questoil Partito democratico ha scelto un papa straniero. Con un clamoroso cambio di ... Draghi sfiduciato con l', Grillo affossa definitivamente il cerchio magico contiano e ...... organizzando unmilitare per eliminare il futuro Imperatore Nicola I. I capi più ... comandò parte delle truppe governative e in seguito fu membro della Commissione d'inchiesta sul... Caso ammutinamento, decisione a sorpresa di De Laurentiis dopo l’addio di Koulibaly