Canoa, Mondiali velocità: grande prova per la coppia Craciun-Santini, in finale anche Alfonsi e Volpi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Oggi è andata in scena ad Halifax, in Canada, la sessione mattutina di batterie della prima giornata dei Mondiali di Canoa velocità 2022. Per quanto riguarda i colori azzurri il primo a scendere in acqua è stato Mattia Alfonsi, giunto terzo nella sua batteria e qualificato direttamente alla finale del C1 200. Successivamente è stato il turno di Christian Volpi, anche lui posizionatosi in terza posizione in batteria e di conseguenza qualificatosi per la finale del KL2 200. Nella stessa categoria ha gareggiato anche Federico Mancarella, giunto secondo in batteria e raggiungendo la finale con il sesto tempo complessivo. Nella categoria KL3 200 Kwadzo Klokpah si è classificato quarto nella sua batteria, accedendo alla ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Oggi è andata in scena ad Halifax, in Canada, la sessione mattutina di batterie della prima giornata deidi2022. Per quanto riguarda i colori azzurri il primo a scendere in acqua è stato Mattia, giunto terzo nella sua batteria e qualificato direttamente alladel C1 200. Successivamente è stato il turno di Christianlui posizionatosi in terza posizione in batteria e di conseguenza qualificatosi per ladel KL2 200. Nella stessa categoria ha gareggiatoFederico Mancarella, giunto secondo in batteria e raggiungendo lacon il sesto tempo complessivo. Nella categoria KL3 200 Kwadzo Klokpah si è classificato quarto nella sua batteria, accedendo alla ...

