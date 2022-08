Campionato Europeo Optimist, azzurrini velocissimi nella seconda giornata (Di mercoledì 3 agosto 2022) La seconda giornata di gare al Campionato Europeo Optimist, che si sta svolgendo a Sønderborg, in Danimarca, ha visto i 250 atleti in gara regatare con vento leggero, condizioni che hanno permesso agli atleti azzurri di confermare le buone impressioni del primo giorno. Campionato Europeo Optimist, le classifiche con gli italiani nella classifica maschile infatti, tre dei quattro velisti italiani occupano posizioni nella parte alta, con Gabriele Maria Viti 5° grazie alla vittoria ottenuta nella prima regata di oggi e al 10° posto nella seconda. Andrea Tramontano (4-4) insegue il connazionale a un paio di punti di distanza in classifica, dove occupa il 7° posto, 11° ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ladi gare al, che si sta svolgendo a Sønderborg, in Danimarca, ha visto i 250 atleti in gara regatare con vento leggero, condizioni che hanno permesso agli atleti azzurri di confermare le buone impressioni del primo giorno., le classifiche con gli italianiclassifica maschile infatti, tre dei quattro velisti italiani occupano posizioniparte alta, con Gabriele Maria Viti 5° grazie alla vittoria ottenutaprima regata di oggi e al 10° posto. Andrea Tramontano (4-4) insegue il connazionale a un paio di punti di distanza in classifica, dove occupa il 7° posto, 11° ...

