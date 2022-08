Cambiaghi ai saluti | andrà in prestito all’Empoli | via anche Kovalenko

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Bergamo. In attesa di chiudere per Ademola Lookman e Andrea Pinamonti, l’Atalanta continua a lavorare sulle cessioni. Aspettando che si definisca la siutazione per Aleksey Miranchuk al Torino, il prossimo elemento che era in ritiro e lascerà la Dea è Nicolò. L’esterno offensivo secondo quanto riporta Sky Sport trascorrerà i prossimi 12 mesi con la maglia dell’Empoli. Dopo i prestiti in B con Reggiana e Pordenone, quella in Toscana sarà la sua prima esperienza in Serie A. Nella scorsa annata il classe 2000 è stato uno dei migliori giovani del campionato cadetto, con 7 gol segnati a fronte di 5 assist, guadagnandosiun posto in Under-21. Ha lasciato Bergamo ufficialmenteViktor, che è nuovamente un giocatore dello Spezia dopo ildello scorso anno. WELCOME BACK ...