Calciomercato Milan, Renato Sanches si allontana: due alternative al portoghese (Di mercoledì 3 agosto 2022) Calciomercato Milan: Renato Sanches è vicino al PSG e i rossoneri studiano allora due alternative al portoghese Il cima alla lista dei desideri del Milan per il centrocampo c’è sempre Renato Sanches che però ora sarebbe vicinissimo al PSG. Nel caso in cui il portoghese dovesse sfumare, per il Corriere dello Sport, le alternative sarebbero due per i rossoneri. Ci sarebbe Pape Matar Sarr, giovane senegalese (19 anni) tornato al Tottenham dopo il prestito al Metz. Il Milan lo vorrebbe in prestito, il profilo è di quelli graditi al club rossonero, se ne sta parlando con Paratici. Nei giorni scorsi in sede c’era stato un incontro con gli agentidi Davide Frattesi del Sassuolo, ma la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022)è vicino al PSG e i rossoneri studiano allora duealIl cima alla lista dei desideri delper il centrocampo c’è sempreche però ora sarebbe vicinissimo al PSG. Nel caso in cui ildovesse sfumare, per il Corriere dello Sport, lesarebbero due per i rossoneri. Ci sarebbe Pape Matar Sarr, giovane senegalese (19 anni) tornato al Tottenham dopo il prestito al Metz. Illo vorrebbe in prestito, il profilo è di quelli graditi al club rossonero, se ne sta parlando con Paratici. Nei giorni scorsi in sede c’era stato un incontro con gli agentidi Davide Frattesi del Sassuolo, ma la ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, contatti con #Mendes per #RenatoSanches. Per la difesa l'obiettivo principale è… - DiMarzio : .@acmilan, terminate le visite mediche di #DeKetelaere?? - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, è sempre più vicino l’attaccante classe 2004 #Mancini - JimmyGrimble09 : Il giocatore perfetto per il centrocampo del Milan si chiama Ivan Ilic e gioca a Verona : 2001, conosce già il camp… - A1_Pal : RT @MilanNewsit: CorSera - Milan, ciò che rimane del budget (8-9 mln) verrà investito a centrocampo. In difesa caccia solo a prestiti https… -