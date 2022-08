Barbara De Santi la ricordate a Uomini e Donne | eccola oggi!

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 3 agosto 2022) La pungente e sarcasticaha sempre coinvolto il pubblico dioggi completamente diversa.Deverrà sempre ricordata nel programma di, più che per le sue storie d’amore appassionanti, per le continue liti con i partecipanti del parterre femminile e maschile. In particolare, nell’edizione pre-pandemia – L'articolo proviene da Leggilo.org.