Simeone, il Napoli punta forte sull'attaccante del Verona (Di martedì 2 agosto 2022) L'attaccante in forza al Verona Simeone potrebbe lasciare la baracca gialloblu: in pole position c'è il Napoli Il Napoli è alla ricerca di un attaccante, ed è stato fortemente sondato Simeone del Verona. Secondo quanto appena risulta da TMW, l'affare con i gialloblu potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni.

