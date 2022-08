Polpettone filante di melanzane | una squisitezza unica!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 2 agosto 2022) Se non avete idea di cosa portare in tavola oggi, ildicon cuore di formaggioè quello che fa al caso vostro. Un secondo piatto ricco, ma allo stesso tempo leggero e saporito che farà gola a grandi e piccini. La ricetta che oggi vi proponiamo è davvero semplice da realizzare, gli ingredienti sono tutti genuini e di facile reperibilità. L’impasto è preparato conrosolate in padella e patate schiacciate e la farcitura è realizzata con provola affumicata che in cottura si scioglie per un ripieno sfizioso e saporito. Curiose? Iniziamo!di: ingredienti e preparazione Per preparare questo secondo piatto vi occorreranno:, 750 g patate, 350 g uova, 2 pane, 100 g basilico ...