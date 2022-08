Mertens alla Juventus | da Torino | Fonte certa Napoletani | rassegnatevi e prendetevi un bel Maalox

Marco562017 : C'è gente che vorrebbe davvero #Mertens alla Juve, sono scioccato - antonio_race : Mertens alla Juventus sarebbe l'ennesima dimostrazione che nel calcio gli unici sentimenti sono i soldi - Emanuel72607325 : RT @GianmarcoGio: ?? Dries #Mertens apre alla #Salernitana, ma fa una richiesta importante: un triennale da € 3M netti a stagione. I granata… - AnnaSimo72 : RT @angianna78: Pensavo che avessero raggiunto il massimo della risibilitá con Koulibaly alla Juve. Poi è arrivato Mertens alla Juve. Al f… - Furiaceca__ : Ma veramente c'è chi vorrebbe Mertens alla Juve? ?? -

...come vice Vlahovic l'ex giocatore del Napoli Dries. Il belga è attualmente senza società e rappresenterebbe un acquisto vantaggioso nonostante abbia 35 anni. Il giocatore piace...... ha parlato del possibile acquisto dida parte dei granata: le dichiarazioni Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Danilo Iervolino ha parlato del possibile approdo di Dries...Il presidente della Salernitana Iervolino ha dichiarato che sarebbe felice di accogliere Mertens in granata e ha dato aggiornamenti su Allan ...Dries Mertens alla Juve. Non ci crede Carlo Alvino che a Kiss Kiss Napoli ha detto: "La napoletanità di Mertens non la puoi monetizzare. Puoi cacciare tutti i soldi che vuoi, ma ...