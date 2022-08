“Ma perché le fate questo?” Jessica Selassié | tutti contro Signorini | i fatti sotto gli occhi dei fan

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 2 agosto 2022)Selassiè è stata una delle protagoniste assolute della sesta edizione del GF Vip. Con il passare dei giorni ha saputo conquistarsi l’affetto e la simpatia del pubblico. È partita in sordina, ma è riuscita a mostrare il suo carattere fino ad arrivare in finale e vincere conquistando il montepremi del reality condotto da Alfonso. All’interno della casa la principessa di origine etiope ha appassionato i telespettatori anche per via del suo legame con Barù, al quale si era mostrata particolarmente interessata. Il pubblico ha fino alla fine sperato che tra i due scoppiasse la scintilla, ma tra i due le cose non sono andate nel verso giusto e anche dopo il termine del GF Vip 6 non c’è stato nulla, ognuno per la propria strada. Nel frattempo in queste settimane si stanno scaldando i motori della nuova edizione del programma, che ancora ...