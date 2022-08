LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: subito eliminati gli astisti e Demattè. Attesa per Furlani nell’alto (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43: Il ceco Placek vince in rimonta la terza batteria con 46?56, secondo posto per il giamaicano Uter con 46?66, terza piazza per lo spagnolo Fernandez con 46?87, quarto il giapponese Arita con 47?10 17.41: Nell’asta 5.20 superati da Ammirati, Alasaari, Ramos 17.39: Al via nella terza batteria dei 400 maschili Ribero Barros (Bra), Rwotomiya (Uga), Fernandez (Esp), Arita (Jpn), Placek (Cze), Uter (Jam), Revell-Lewis (Nzl) 17.36: Il sudafricano Pillay vince la seconda batteria con 46?02, nuovo personale stagionale, secondo Ali Abbas del Bahrein con 46?21, terzo il giamaicano Kennedy con 46?24, quarto il keniano Chemelili con 46?69 17.35: Furlani supera 2.04 al primo tentativo 17.34: A aumentare la delusione, stavolta per la sfortuna, arriva l’infortunio per l’azzurro Stronati ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.43: Il ceco Placek vince in rimonta la terza batteria con 46?56, secondo posto per il giamaicano Uter con 46?66, terza piazza per lo spagnolo Fernandez con 46?87, quarto il giapponese Arita con 47?10 17.41: Nell’asta 5.20 superati da Ammirati, Alasaari, Ramos 17.39: Al via nella terza batteria dei 400 maschili Ribero Barros (Bra), Rwotomiya (Uga), Fernandez (Esp), Arita (Jpn), Placek (Cze), Uter (Jam), Revell-Lewis (Nzl) 17.36: Il sudafricano Pillay vince la seconda batteria con 46?02, nuovo personale stagionale, secondo Ali Abbas del Bahrein con 46?21, terzo il giamaicano Kennedy con 46?24, quarto il keniano Chemelili con 46?69 17.35:supera 2.04 al primo tentativo 17.34: A aumentare la delusione, stavolta per la sfortuna, arriva l’infortunio per l’azzurro Stronati ...

