La fortuna esiste ed è la cosa che ci salva in quegli anni in cui siamo scemi (Di martedì 2 agosto 2022) Vi ricordate di quando eravate scemi? No, non cinque minuti fa, quando siete andati sui social di qualche professore che ha idee politiche divergenti dalle vostre a dirgli che egli è la vergogna dell’università. Neppure cinque giorni fa, quando avete imparato tutti i nomi delle ultime settantacinque identità di genere pervenute per non farvi dare dei poco inclusivi dal quindicenne di casa. Vi ricordate di quando era normale foste scemi, giacché il cervello non vi si era ancora finito di formare, giacché nessuno (tranne Enrico Letta) pensa che prima dei trent’anni l’essere umano sia capace d’intendere e volere – vi ricordate dei vostri sedici anni? Le mie amiche si dividono in quelle che a sedici anni erano sante e sgranano gli occhioni quando racconto che sono viva per miracolo, e quelle che facevano ... Leggi su linkiesta (Di martedì 2 agosto 2022) Vi ricordate di quando eravate? No, non cinque minuti fa, quando siete andati sui social di qualche professore che ha idee politiche divergenti dalle vostre a dirgli che egli è la vergogna dell’università. Neppure cinque giorni fa, quando avete imparato tutti i nomi delle ultime settantacinque identità di genere pervenute per non farvi dare dei poco inclusivi dal quindicenne di casa. Vi ricordate di quando era normale foste, giacché il cervello non vi si era ancora finito di formare, giacché nessuno (tranne Enrico Letta) pensa che prima dei trent’l’essere umano sia capace d’intendere e volere – vi ricordate dei vostri sedici? Le mie amiche si dividono in quelle che a sedicierano sante e sgranano gli occhioni quando racconto che sono viva per miracolo, e quelle che facevano ...

franceMaiorano : @DiegoFusaro Per fortuna esiste la NATO!! - i91louis : per gli uomini????? per fortuna non esiste solo harry styles - Marcell41157833 : @Mov5Stelle @BaldinoVittoria Ma fatela finita, salario minimo, con tutto il lavoro nero che esiste, cominciate a co… - FabioConditi : RT @FabioConditi: Firmate la petizione - Rokketto1 : @danielatulli Quindi non esiste buona educazione o cattiva educazione, è tutta questione di fortuna? A saperlo risp… -