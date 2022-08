Infortunio Pogba: rimozione del menisco o sutura? I tempi di recupero (Di martedì 2 agosto 2022) Quanto resterà ai box Paul Pogba? Sono ore di estrema preoccupazione in casa Juve per il destino della stagione del neoacquisto. Da quanto emerge dai comunicati e notizie online, il calciatore francese pare avere subito una ... Leggi su today (Di martedì 2 agosto 2022) Quanto resterà ai box Paul? Sono ore di estrema preoccupazione in casa Juve per il destino della stagione del neoacquisto. Da quanto emerge dai comunicati e notizie online, il calciatore francese pare avere subito una ...

GiovaAlbanese : Oggi #Pogba dal professor Bertrand Sonnery-Cottet per capire se l'infortunio al menisco è risolvibile senza uno sto… - MarcelloChirico : Dopo infortunio a #Pogba la #Juventus corre ai ripari: contattata la @OfficialSSLazio per #MilinkovicSavic . Propos… - DiMarzio : . @juventusfc, #Pogba ha lasciato l’allenamento anzitempo per un fastidio al ginocchio ???? - pazzamentejuve : #Pogba in partenza verso Lione per il consulto definitivo sull’infortunio???? forza Paul. - junews24com : Pogba va a Lione: nelle prossime ore il consulto medico post infortunio - VIDEO ESCLUSIVO - -