Il Como si ripaga Fabregas con soli sessanta minuti di lavoro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 agosto 2022) Ad accogliere Cescallo stadio Sinigaglia c'erano decine di tifosi del. Davanti i più piccoli, dietro i padri, qui e là perfino qualche nonno che di sicuro nel 1985 aveva aspettato in quelle stesse vie della città Josè Guimares Dirceu, l'altro grande acquisto che fu. Le generazioni si uniscono di fronte al grande calciatore che sbarca in una piccola realtà: è il bello del calcio, una storia in cui tutto ciclicamente torna. Certo, i fan più esperti sanno che anon si possono chiedere «trenta gol», come invece domanda un giovane accovacciato sulla transenna prima di porgere la maglia per l'autografo: salvo l'annata d'eccezione al Barcellona da "falso nove", Cesc è un centrocampista autentico e più di 19 reti in una stagione (Arsenal 2009/10) non le ha mai segnate. È però giusto e perfino doveroso chiedergli tutto ...