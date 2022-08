Ha il mare nel sangue e una forte vocazione al servizio. Per questo Francesca Vallerga ha fatto l 'Accademia Navale. Ora è tenente di vascello e comandante di Nave Capri (Di martedì 2 agosto 2022) Francesca Vallerga, genovese, 31 anni, è tenente di vascello e comandante di Nave Capri, unità per il trasporto costiero della Marina Militare. Entrata in Accademia Navale di Livorno nel 2009, nel 2014 è stata imbarcata sulla portaerei Cavour e poi su Nave Marceglia, Fregata Europea Multi Missione. Dal 14 settembre 2021 è al comando di Nave Capri, rientrata di recente da 5 mesi di missione all’estero. Al lavoro con Francesca Vallerga, tenente di vascello e comandante di Nave Capri. ore 7 «Mi alzo, non sono tanto mattiniera. Faccio yoga, che mi aiuta a organizzare i ... Leggi su iodonna (Di martedì 2 agosto 2022), genovese, 31 anni, èdidi, unità per il trasporto costiero della Marina Militare. Entrata indi Livorno nel 2009, nel 2014 è stata imbarcata sulla portaerei Cavour e poi suMarceglia, Fregata Europea Multi Missione. Dal 14 settembre 2021 è al comando di, rientrata di recente da 5 mesi di missione all’estero. Al lavoro condidi. ore 7 «Mi alzo, non sono tanto mattiniera. Faccio yoga, che mi aiuta a organizzare i ...

