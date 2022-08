Geotermia, tirocinio in Graded per un giovane dottorando del Pakistan (Di martedì 2 agosto 2022) La Graded ha accolto presso la propria sede di Napoli, per un tirocinio di un anno, il giovane Ahmed Fawad, classe 1986, originario di Attock in Pakistan. Graded, società napoletana del settore energetico, continua a scommettere su formazione, giovani talenti e pari opportunità. Su proposta dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope – ammessa al finanziamento di una Leggi su 2anews (Di martedì 2 agosto 2022) Laha accolto presso la propria sede di Napoli, per undi un anno, ilAhmed Fawad, classe 1986, originario di Attock in Pakistan., società napoletana del settore energetico, continua a scommettere su formazione, giovani talenti e pari opportunità. Su proposta dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope – ammessa al finanziamento di una

Geotermia, tirocinio in Graded per un giovane dottorando del Pakistan Durante lo svolgimento del tirocinio in Graded, l'attività di formazione e orientamento sarà seguita e verificata da tre tutor aziendali, gli ingegneri Claudio Miranda, Davide Capuano e Maria Teresa